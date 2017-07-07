اتحاد الكرة ينعي شهداء الوطن

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نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، شهداء الوطن والذين راحوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم صباح اليوم، الجمعة، في مدينة رفح بسيناء.

وقال، إن مصر ستمضي في طريقها من أجل تحقيق النهضة الشاملة ولن ينجح أعداء الوطن والإرهابيون في إيقاف مسيرة التنمية التي تتم حاليا من جانب القيادة السياسية والحكومة.

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أشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن أعداء الوطن يحاولون إيقاف المسيرة من خلال الحوادث الإرهابية والتفجيرات ولكن الجيش المصري والشرطة المصرية قادرون على إفشال كل مخططاتهم والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه النيل من مقدرات الوطن.

وأكد هاني أبو ريدة، دعم كل العاملين في أسرة كرة القدم المصرية لأبطال مصر، وتقديم واجب العزاء لأسر وذوي الشهداء، ومشددا على المشاركة في أي مبادرات تظهر ذلك الدعم في الفترة المقبلة.