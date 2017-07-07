وزير الرياضة ينعي شهداء الحادث الإرهابي برفح

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نعى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، شهداء الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الجمعة، بمنطقة البرث جنوب رفح بشمال سيناء، وراح ضحيته 26 شهيدا ومصابا.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: "رحم الله شهداءنا الأبطال رحمة واسعة وأسكنهم جناته العُلى إنه سبحانه لا يخلف الميعاد .. وألهم بعظيم قدرته أهالى الشهداء الأبطال وألهمنا جميل الصبر . وكتب لمصابينا عاجل الشفاء . ورغم مرارة وصعوبة ومشقة ما تتعرض له بلدنا فلن تكسرنا هذه الكراهية العفنة ولا هذا الحقد الأسود . وإنا بفضل الله وعونه لمنتصرون ... تحيا مصر".

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الجدير بالذكر أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، نجحت في إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، إن قوات إحدى النقاط تعرضت لانفجار عربات مفخخة، ما نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه جار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.