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أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا هجوم رفح

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مصراوي Masrawy

أمير الكويت يعزي الرئيس في ضحايا هجوم رفح

02:58 م الجمعة 07 يوليو 2017

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا هجوم رفح

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

الكويت - (أ ش أ):

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي على حاجز أمني في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أمير الكويت عبر خلال البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي على حاجز أمني في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وأكد "الصباح" استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الشنيعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والتي تتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيتي تعزية مماثلة.

يذكر أن المتحدث العسكري ـ أشار في بيان له اليوم ـ إلى تعرض قوات إحدى النقاط في رفح لانفجار سيارات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، وجاري تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.​

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