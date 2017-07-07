أمين عهدة وفردي أمن وراء سرقة مخزن ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

كشفت مباحث بني سويف، اليوم الجمعة، لغز سرقة أجهزة كهربائية وإلكترونية من مخزن العهدة بجامعة خاصة ببني سويف، وتبين أن وراء عملية السرقة، أمين عهدة المخزن، وفردين من الأمن الإداري بالجامعة.

وتلقى اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من مدير الأمن الإداري بجامعة النهضة يفيد بسرقة أجهزة كهربائية وإلكترونية من مخزن الجامعة.

وتبين من تحريات الرائد أحمد عبداللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف، أن وراء عملية السرقة كلًا من "أحمد. م. ع، 33 عامًا"، أمين عهدة المخزن، و"ياسر. أ. م، 30 عامًا"، فرد أمن، و"وليد. س. ع، 31 عامًا"، فرد أمن، وأنهم أبلغوا إدارة الجامعة بتعرض المخزن للسرقة بغرض إبعاد شبهة السرقة عنهم.

كما تبين أن المتهمين تصرفوا في المسروقات إلى أحد تجار الأجهزة الكهربائية بمركز ناصر يدعى "مينا. ع. م" وأنها عبارة عن شاشة بلازما 50 بوصة، و3 دفايات كهربائية، و2 خلاط كهربائي، وجهاز ميكرويف، و2 ساعة حائط، ومكنسة و2 مكواة، و2 بلاور، وأجهزة أخرى.

واستعادت قوات الشرطة المسروقات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.