عبد الغفار يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات استهداف ضابط الأمن الوطني

كتب - علاء عمران:

وصلت منذ قليل جميع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ومديرية أمن القليوبية، إلى موقع استهداف ضابط بجهاز الأمن الوطني بالقليوبية.

وكلف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وضم فريق البحث اللواء هشام نصر، مدير مباحث وزارة الداخلية، واللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، وعدد من ضباط الأمن الوطني والأمن العام.

يُذكر أنه قد صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص على ضابط بالأمن الوطني أثناء خروجه من صلاة الجمعة بالقليوبية.

وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن استشهاد الضابط، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لضبط الجناة.