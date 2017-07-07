أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

عبد الغفار يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات استهداف ضابط الأمن الوطني

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عبد الغفار يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات استهداف ضابط الأمن الوطني

02:43 م الجمعة 07 يوليو 2017

عبد الغفار يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات استهداف ضابط الأمن الوطني

اللواء مجدي عبد الغفار

كتب - علاء عمران:

وصلت منذ قليل جميع القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، ومديرية أمن القليوبية، إلى موقع استهداف ضابط بجهاز الأمن الوطني بالقليوبية.

وكلف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وضم فريق البحث اللواء هشام نصر، مدير مباحث وزارة الداخلية، واللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، وعدد من ضباط الأمن الوطني والأمن العام.

يُذكر أنه قد صرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أن مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص على ضابط بالأمن الوطني أثناء خروجه من صلاة الجمعة بالقليوبية.

وأضاف المصدر، أن الحادث أسفر عن استشهاد الضابط، وتقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لضبط الجناة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمن يُغلق مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بعد استهداف ضابط الأمن الوطني بالقليوبية

    الأمن يُغلق مداخل ومخارج القاهرة الكبرى بعد استهداف ضابط الأمن الوطني

    أخبار
  • استشهاد ضابط

    استشهاد ضابط "الأمن الوطني" بعد اصابته بطلقات نارية أمام مسجد بالقليوبية

    أخبار
  • مصدر: فريق بحث يضم 150 ضابطا لكشف ملابسات

    مصدر: فريق بحث يضم 150 ضابطا لكشف ملابسات "هجوم المحور"

    أخبار
  • إطلاق رصاص على ضابط بالأمن الوطني في القليوبية أثناء خروجه من المسجد

    إطلاق رصاص على ضابط بالأمن الوطني في القليوبية أثناء خروجه من المسجد

    أخبار

إعلان

8d495ec43a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية

"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية

داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية