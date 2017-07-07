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بكري: هجوم رفح يؤكد مسئولية قطر عن العنف

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مصراوي Masrawy

بكري: هجوم رفح يؤكد مسئولية قطر عن العنف

02:55 م الجمعة 07 يوليو 2017

بكري: هجوم رفح يؤكد مسئولية قطر عن العنف

كتبت-مروة شوقي:

قال مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن الحادث الإرهابي الذي استهدف تمركزًا أمنياً جنوب رفح، يؤكد أن المخطط الخارجي الذي يستهدف ما زال مستمرًا.

وأحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

وأوضح بكري، في تصريح لمصراوي، الجمعة، أن "قطر المساند الأول لجماعة الإخوان الإرهابية هي من تعطي الضوء لإثارة القلاقل والمشاكل وأعمال العنف لهذه الجماعات الخارجة عن القانون".

وأضاف: "ما يحدث من عمليات ارهابية يستوجب اتخاذ إجراءات فاعلة ولو أدى الأمر لتطبيق الأحكام العرفية وإحالة القتلة لمحاكم عسكرية للحكم عليهم بشكل سريع".

وأشاد بكري بقوة وعزم القوات المسلحة على سحق التكفيرين وهو ما ظهر جليًا اليوم خلال الهجوم الارهابي، مضيفًا:" سمعنا تسجيلًا صوتيًا للعقيد أحمد المنسي يتميز بشجاعة هي عنوان كل مقاتل على أرض سيناء وعلى أرض مصر، أما الحبناء والفئران المذعورة الذين سعوا للهروب فقد اصطادتهم طائراتنا ومدرعاتنا وسقطوا بالعشرات".

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مصراوي Masrawy

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