عمدة نيويورك يشارك في الاحتجاجات ضد مجموعة العشرين

هامبورج (د ب أ)

يجتمع عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو مع عمدة هامبورج اليساري، أولاف شولتس اليوم الجمعة قبل إلقاء كلمة أمام المتظاهرين غدا السبت، في زيارة مفاجئة لألمانيا للاحتجاج على قمة مجموعة العشرين.

ومن المقرر ان يجتمع دي بلاسيو مع شولتس في الساعة الثانية والنصف مساء(1230 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

وشولتس، ديمقراطي اشتراكي ينتمي ليسار الوسط، وهو أحد مؤيدي المظاهرات، التي وصفها بأنها "لا ينبغى فقط التسامح معها (لكن) هي محل ترحاب ومرغوب فيها".

وأكد يواخيم لوكس، مدير مركز "تاليا" في هامبورج على أن دي بلاسيو سيلقي كلمة أمام المتظاهرين اليوم السبت، وأشار إلى عمدة نيويورك بأنه "صوت آخر لأمريكا".

وكان دي بلاسيو، وهو واحد من أشد منتقدي الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد توجه بشكل غير متوقع إلى هامبورج مساء أمس الخميس للمشاركة في المظاهرات المناوئة لقمة العشرين.