منع وضع تمثال لرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة تاتشر

لندن (د ب أ)

نفت السلطات البريطانية المحلية اعتزامها إصدار تصريح بوضع تمثال لرئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر(الملقبة بالمرأة الحديدية) بالقرب من البرلمان البريطاني، وسط خلاف حول عدم تضمين العمل لحقيبة يد، ومخاوف من تعرضه للتخريب من قبل منتقدي الزعيمة المثيرة للجدل، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية اليوم الجمعة.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" ووسائل إعلامية أخرى أن وكالة الحدائق الملكية "رويال باركس" التي تدير الأراضي الواقعة في ساحة "بارلمنت سكوير"، التي تضم تماثيل لقادة بريطانيين وعالميين، اعترضت على وضع التمثال هناك بسبب شكوك حول تأييد عائلة تاتشر للخطوة.

وتردد أن كارول ابنة تاتشر اعترضت على التمثال البرونزي البالغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ووصلت تكلفته إلى 300 ألف جنيه استرليني (390 ألف دولار) لأنه لا يضم حقيبة اليد الشهيرة الخاصة بتاتشر.

وطالبت مجموعة من سكان المنطقة بتأجيل وضع التمثال، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن التمثال "مثير للجدل بما يكفي للمخاطرة بتعرضه لأعمال تخريب".

ورغم ذلك، أعربت تيريزا ماي، ثان رئيسة لوزراء بريطانيا بعد تاتشر، اليوم عن إصرارها على وضع التمثال.