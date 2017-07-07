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القوات المسلحة: عمليات تمشيط واسعة شمال سيناء لملاحقة الإرهابيين

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القوات المسلحة: عمليات تمشيط واسعة شمال سيناء لملاحقة الإرهابيين القوات المسلحة: عمليات تمشيط واسعة شمال سيناء لملاحقة الإرهابيين

التحرير

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أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة قوات إنفاذ القانون لعمليات تمشيط للمناطق المتاخمة لمحيط الهجوم الإرهابى الذى وقع اليوم جنوب مدينة رفح شمال سيناء، وتصدت له القوات بالتعاون مع القوات الجوية.

وقالت القوات المسلحة، فى بيان لها، إنه عقب وقوع الحادث الإرهابى وحدوث عملية لتبادل إطلاق النار أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا وإصابة العشرات منهم -كانوا يرتدون ملابسًا تشبه الزى العسكرى-، وتدمير عدد من العربات المشاركة في تنفيذ الهجوم، بدأت القوات على الفور عمليات التمشيط، بهدف القضاء على باقي العناصر الإرهابية التي فرت هاربة في مناطق الزراعات والدروب الصحراوية بالمنطقة.

وكان المتحدث المتحدث العسكرى، أعلن فى وقت سابق عن تصدى قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية لمحاولة استهداف بعض نقاط الارتكاز الأمني جنوب مدينة رفح في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريًا واصابة العشرات منهم وتدمير عدد من العربات المشاركة في تنفيذ الهجوم.

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وتحركت عناصر الدعم من قوات انفاذ القانون لمعاونة اعمال قتال القوات داخل نقاط الارتكاز الامني ، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة وتمكنت من حصر وتدمير العناصر الارهابية ، وإصابتها اصابات مباشرة وتكبيدها خسائر فادحة.

وأسفرت العملية عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة نتيجة انفجار عدد من العربات المفخخة والعبوات الناسفة التي استهدفت القوات خلال عملية صد الهجوم الإرهابي.

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التحرير

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