أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في رفح ويدعو للتصدي لها بقوة وحسم

Google+ Print
الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في رفح ويدعو للتصدي لها بقوة وحسم الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في رفح ويدعو للتصدي لها بقوة وحسم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الخسيس على حاجز أمنى جنوب مدينة رفح، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة، بينما نجحت القوات الأمنية في إحباط هجوم إرهابي على عدد من نقاط التمركز الأمني في شمال سيناء، وتمكنت من تصفية 40 إرهابيا، وتدمير 6 عربات تابعة للعناصر التكفيرية.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذه العناصر الإرهابية المارقة التي لا تريد الخير للبلاد والعباد.

شاهد أيضا

وجدد الأزهر دعمه لقوات الجيش والشرطة فى مواجهة هذه القوى الظلامية، مطالبًا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء للشعب المصري وأسر شهداء الواجب الوطنى، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين