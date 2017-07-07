الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في رفح ويدعو للتصدي لها بقوة وحسم

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أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الخسيس على حاجز أمنى جنوب مدينة رفح، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة، بينما نجحت القوات الأمنية في إحباط هجوم إرهابي على عدد من نقاط التمركز الأمني في شمال سيناء، وتمكنت من تصفية 40 إرهابيا، وتدمير 6 عربات تابعة للعناصر التكفيرية.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكل أشكال العنف والإرهاب، مشددًا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكل الأديان السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذه العناصر الإرهابية المارقة التي لا تريد الخير للبلاد والعباد.

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وجدد الأزهر دعمه لقوات الجيش والشرطة فى مواجهة هذه القوى الظلامية، مطالبًا جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء للشعب المصري وأسر شهداء الواجب الوطنى، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع برحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.