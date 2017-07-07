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"الجمارك" تنفي فرض رسوم جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية القادمة من الخارج

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"الجمارك" تنفي فرض رسوم جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية القادمة من الخارج "الجمارك" تنفي فرض رسوم جمركية جديدة على الأمتعة الشخصية القادمة من الخارج

التحرير

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أكدت مصلحة الجمارك عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية بأن مصلحة الجمارك أعلنت عن إجراءات جمركية جديدة، موضحة أن قواعد التعريفة الجمركية مستقرة ولم يتم أية تعديلات على قوائمها.

وأكدت المصلحة فى بيانها اليوم "الجمعة"، على أنه لم يتم تعديل احكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 أو تعديل احكام لائحته التنفيذية وأن قواعد الإجراءات الجمركية على الأمتعة الشخصية والسلع الواردة بصحبة الراكب سواء كان الراكب مقيم أوسائح للاستعمال الشخصى او غير ذلك فإن هذه القواعد القانونية والاجراءات سارية ومستمرة دون تعديل وتراعى كافة الحالات الانسانية والصحية على اعلى المستويات المعمول بها على مستوى العالم.

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وانتشرت خلال الأيام الماضية أخبار حول زيادة التعريفة الجمركية على الأمتعة الشخصية للقادمين من الخارج أجانب أو مصريين، وهي التعريفة التي كانت مبالغ فيها بشكل كبير ومددة بالعملة الأجنبية.

وأضافت الجمارك، أن ما تناقلته تلك المواقع عار تماما عن الصحة وأن الهدف من نشرها هو حدوث بلبلة مغرضة بين المواطنين والمسافرين بهدف زعزعة الثقة بين الدولة ومواطنيها أو بينها وبين القادمين إليها فى عصر يشهد الجميع بمستوى الخدمة العالي الذى يجده الجميع فى جمارك المطارات المصرية.

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التحرير

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