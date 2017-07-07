خطيب الجمعة بالإسكندرية: عدم دفع فواتير الكهرباء «حرام»

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دعا الشيخ ريحان عبد العزيز، إمام وخطيب مسجد "محمد متولي الشعراوي" بالإسكندرية، إلى ضرورة الحفاظ على الوطن، والتأكيد على حرمانية الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، ومواجهة كل أشكال الفساد بالمجتمع.

وقال "عبد العزيز" -خلال خطبة الجمعة- إن أشكال الفساد متعددة، أبرزها الرشوة، وضعف الأخلاق، وعدم الانتماء للوطن، وإيواء الجماعات الإرهابية.

وأضاف أن "الفساد كفيل بهدم الأمم، ومواجهته تكون بالعمل الجاد والإخلاص والانتماء للوطن والحفاظ عليه وعدم التأثر بالشائعات ورفض الاحتكار".

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وناشد خطيب الجمعة المواطنين بدفع الفواتير (كهرباء، مياه، غاز)، موضحا أن التهرب منها حرام شرعا، ويعد نوعا من الفساد، مشيرا إلى أن الاستيلاء على أراضي الدولة دون حق يعد أيضا حراما شرعا.

وطالب الشيخ ريحان عبد العزيز، الجميع بتربية أبنائهم وفق سُنَة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومكارم الأخلاق، وإخراج نشء صالح مفيد لنفسه ووطنه، وعدم تركهم فريسة للأفكار الهدامة.