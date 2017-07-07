مجلس النواب عن هجوم رفح: لن يثني مصر عن حماية أراضيها

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أدان مجلس النواب، حادث رفح الإرهابي الذي وقع صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أن اعتداء رفح الإرهابي، لن يثني مصر عن حماية أراضيها الطاهرة.

ونعى البرلمان، خلال تصريحات عرضتها قناة "سي بي سي إكسترا"، شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة في سيناء.

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يذكر أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، نجحت فى إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات، حيث تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه استشهاد وإصابة عدد 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، وجار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية.