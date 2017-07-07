مميش: ملتزمون بمنع مرور السفن القطرية في المياه الإقليمية

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لمحور القناة، أنه في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذًا لأي قرارات تصدر من الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمواني التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منع السفن القطرية من المرور، حرصًا على الأمن القومي المصري.



وأكد الفريق مميش أن أية قرارات صادرة من الدولة المصرية بشأن هذا الأمر تسري على جميع المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، لكن لا يسري الأمر على قناة السويس، مشيرًا إلى أنه وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، فإن هيئة قناة السويس ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية، حيث إن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن السفن القطرية المارة بمواني المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما ما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس فهي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.

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وأشار مميش إلى أنه لن يكون هنا تأثر في حركة تداول البضائع وكذلك إيرادات الهيئة الاقتصادية بهذه القرارات، نظرًا لعدم تردد سفن تابعة لخطوط بحرية منتظمة تنتمي لهذه الدولة على مواني الهيئة أو محطات الحاويات المعاملة في موانيها.