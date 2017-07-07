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فيديو.. خبير عسكري: هجوم رفح رد فعل على مقاطعة قطر

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فيديو.. خبير عسكري: هجوم رفح رد فعل على مقاطعة قطر فيديو.. خبير عسكري: هجوم رفح رد فعل على مقاطعة قطر

التحرير

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قال اللواء محمود عطية، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن عملية هجوم رفح الإرهابي تعد رد فعل على مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر.

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية بقناة "cbc extra": "الجماعات الإرهابية يجن جنونها كلما حققت تقدمًا، لكن المصريين هم المنتصرون".

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يذكر أن القوات المسلحة بشمال سيناء، تصدت لهجوم إرهابي اليوم الجمعة، بسيارات مفخخة، على حاجز لقوات الأمن بمنطقة البرث جنوب رفح.

وأسفر التفجير عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين من قوة الارتكاز الأمني الموجودة على الحاجز.

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التحرير

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