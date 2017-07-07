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البرلمان ناعيًا شهداء سيناء: سنتعقب الدول المروجة للإرهاب دوليا

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البرلمان ناعيًا شهداء سيناء: سنتعقب الدول المروجة للإرهاب دوليا البرلمان ناعيًا شهداء سيناء: سنتعقب الدول المروجة للإرهاب دوليا

التحرير

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نعى مجلس النواب إلى الشعب المصرى شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة، الذين راحوا ضحية بحادث غادر دنيء في جنوب رفح، جاء ذلك فى بيان له، مؤكدًا أن من قاموا بهذا الحادث جماعات إرهابية مارقة، تريد تقويض البناء وفرض حكم الظلم والظلام، لتحول الحب والحياة إلى مستنقع للدماء والأشلاء، وإلى مرتع لحكم المشانق والسفاحين والغوغاء.

وأكد مجلس النواب أن هذا الاعتداء الغاشم الذى طال بعض أفراد القوات المسلحة الباسلة التى صدق رجالها ما عاهدوا الله عليه، الساهرة على حماية أرض الوطن وعرضه لن يمر مرار الكرام، ولن يثنينا عن تطهير ثرى مصر الطاهر التى كلأها الله بعنايته من براثنهم والقضاء عليهم قضاء مبرما.

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وشدد مجلس النواب على أن الإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح بل بعض الدول التي توفر له التمويل والملاذ الآمن ومنصات الإعلام التى تروج لهؤلاء الخوارج، مؤكدا أنه سيتعقب هذه الدول في المحافل الدولية كافة لكشف مخططاتهم التى نالت من أمن واستقرار شعوب منطقتنا.
 

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