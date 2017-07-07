مصدر: فريق بحث يضم 150 ضابطا لكشف ملابسات "هجوم المحور"
مصدر: فريق بحث يضم 150 ضابطا لكشف ملابسات "هجوم المحور"
02:29 م الجمعة 07 يوليو 2017
انتشار قوات التدخل السريع
كتب - محمد شعبان:
رفعت أجهزة الأمن بالجيزة درجة استعدادها، وسط انتشار قوات التدخل السريع بكافة الطريق والمحاور الرئيسية عقب حادثي استهداف محطة تحصيل "كارتة" بالعياط، وسيارة شرطة أعلى محور 26 يوليو، خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، إن مدير الأمن اللواء هشام العراقي، عقد اجتماعا موسعا بعدد من كبار مساعديه، أمس؛ لبحث كافة ملابسات حادث استهداف نقطة ارتكاز أمني أعلى المحور، التي أسفرت عن إصابة مجند ومندوب مبيعات.
وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام- أن الفريق يضم رجال المباحث الجنائية وإداراتي الأمن الوطني والعام بنحو 150 ضابطا، إضافة إلى الاستعانة بالتقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة؛ للتوصل إلى مرتكبي الحادث الأخير.
وأوضح المصدر، أن وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، وجه مساعده لأمن الجيزة بتوسيع دائرة الاشتباه، والتشديد على يقظة القوات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وزير الداخلية والأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة
-
ضبط 17 قطع أسلحة نارية و45 قضية مخدرات في الجيزة
-
ضبط أسلحة وأقراص مخدرة بحوزة رقيب شرطة و3 آخرين بالشيخ زايد
-
النيابة العسكرية تتولى التحقيقات في واقعة الهجوم المسلح جنوب الجيزة
إعلان
إعلان