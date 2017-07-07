نقيب المحامين يطالب المجتمع الدولي باقتلاع جذور الإرهاب

كتبت - هاجر حسني:

أدانت نقابة المحامين، الهجوم الإرهابي على تمركزات أمنية جنوب رفح اليوم الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.

وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري.

ونعي سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان، اليوم الجمعة، شهداء جيش مصر الباسل الذين اغتالتهم يد الإرهاب في سيناء.

وأعلن عاشور عن دعم نقابة المحامين للخطوات التي تتخذها مصر مع أشقائها في دول الخليج لاقتلاع جذور الإرهاب والدول الداعمة له وضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي مع مصر وأشقائها لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله.

وقال في بيان اليوم، إن "فداحة الثمن الذي تدفعه مصر من دماء ابنائها فى مثل هذه العمليات القذرة هي فاتورة غالية تدفعها مصر نيابة عن العالم ولن تثنيها عن مواصلة المضي نحو مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية والقوى الداعمة له أيا كانت مكانتها".

وأكد عاشور في بيانه أن نقابة المحامين تقف مع الدولة المصرية فى محاربتها للإرهاب باسم العالم، وأنها لن تنسى الثأر من الإرهابيين ومن يدعمهم من دول وجماعات وتقدم هؤلاء الشهداء باسم العالم الحر كله.