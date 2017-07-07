الإفتاء تنعي شهداء رفح.. وتشيد بضربات الجيش الناجحة ضد الإرهابيين
الإفتاء تنعي شهداء رفح.. وتشيد بضربات الجيش الناجحة ضد الإرهابيين
02:24 م الجمعة 07 يوليو 2017
دار الإفتاء المصرية
كتب ــ محمود مصطفى:
أشادت دار الإفتاء المصرية بالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية، التي تسعى لنشر العنف والتخريب.
وأكدت دارالإفتاء، فى بيان اليوم الجمعة، أنَّ تصدي القوات المسلحة لهجوم إرهابي للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، يعكس يقظةَ أبطال القوات المسلحة وحمايتهم لكل شبر من تراب الوطن.
وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان اليوم.
وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.
وأشارت الإفتاء إلى نجاح جهود القوات المسلحة فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، لتقويض قدرتها على شنِّ أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن.
وأشادت الإفتاء بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب فى كل مكان.
ودعت الإفتاء إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشرالعنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر.
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