مفتي الجمهورية يطالب المصريين بدعم مؤسسات الدولة بعد هجوم رفح

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، شهداء الواجب الوطني الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم إرهابي للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

وأشاد مفتى الجمهورية، فى بيانه الذى أصدره اليوم الجمعة، ببسالة وشجاعة رجال وأبطال القوات المسلحة في التصدى للجماعات الإرهابية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، مؤكدا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الزكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعا عن تراب مصرنا الغالية.

وأحبطت القوات المسلحة صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لإنفجار عربات مفخخة. فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم.

وقال مفتى الجمهورية في بيان اليوم، إنه "على المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا سويًا من أجل مواجهة جماعات الإجرام المتطرفة، وأن يدعموا مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب"، مطالبا فى ذات الوقت بالضرب بيد من حديد على أيدى هذه الجماعات الإرهابية التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان.

وأكد مفتي الجمهورية أن الجماعات الإرهابية متعطشة دائمًا لسفك الدماء، ولا تراعي في مؤمن إلًا ولا ذمة، فأصبحوا بذلك مفسدون في الأرض يستحقون للعنة الله تعالى في الدنيا والآخرة.