أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: حارس مرمى برشلونة لا يتحمل الأهداف بمفرده والدفاع مشترك معه -
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية -
داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا -
بعد 20 عاما على «تايتنك».. بطلا الفيلم يثيران الجدل بظهورهما معًا في فرنسا -
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأحد.. وزير الآثار يفتتح 3 مبانٍ أثرية بشارع المعز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأحد.. وزير الآثار يفتتح 3 مبانٍ أثرية بشارع المعز

02:20 م الجمعة 07 يوليو 2017

الأحد.. وزير الآثار يفتتح 3 مبانٍ أثرية بشارع المعز

كتبت-نسمة فرج:

يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قاعة محب الدين أبو الطيب، وسبيل وكتاب خسرو باشا، وقبة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم ورفع كفائتهم، الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يحضر مراسم الافتتاح مجموعة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة ومديري معاهد الآثار الأجنبية بمصر وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضح محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه المباني الـ 3 هي أول مجموعة يتم افتتاحها من ضمن 7 مبانٍ أثرية يتم ترميمها حاليًا وهي مقعد الأمير ماماي السيفي، والمدرسة الصالحية، وسبيل خسرو باشا، وقبة الصالح نجم الدين وقاعة محب الدين أبو الطيب و خانقاة سعيد السعداء ومجموعة أبو الذهب، ما يأتي في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية.

وكانت وزارة الآثار ممثلة في مشروع تطوير القاهرة التاريخية قد رصدت مبلغ 9 ملايين جنيها مصرياً لترميم المباني السبعة والتي ستؤتى أولى ثمارها يوم الأحد القادم بافتتاح المباني الثلاثة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الآثار يفتتح مشروعات ترميم 3 مواقع أثرية بشارع المعز الأحد

    وزير الآثار يفتتح مشروعات ترميم 3 مواقع أثرية بشارع المعز الأحد

    أخبار
  • الحكومة توافق على نقل

    توافق على نقل "رمسيس الثاني" إلى مكان جديد بالمتحف الكبير

    أخبار

  • "القاهرة التاريخية" تزود شارع المعز بسيارات كهربائية جديدة

    أخبار
  • وزير الآثار يستقبل وزير الاتصالات اليوناني على هامش كشف

    وزير الآثار يستقبل وزير الاتصالات اليوناني على هامش كشف "سانت كاترين"

    أخبار

إعلان

bac53abac7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين