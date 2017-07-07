الأحد.. وزير الآثار يفتتح 3 مبانٍ أثرية بشارع المعز

كتبت-نسمة فرج:

يفتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، قاعة محب الدين أبو الطيب، وسبيل وكتاب خسرو باشا، وقبة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمهم ورفع كفائتهم، الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يحضر مراسم الافتتاح مجموعة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة ومديري معاهد الآثار الأجنبية بمصر وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضح محمد عبد العزيز، مدير عام مشروع القاهرة التاريخية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه المباني الـ 3 هي أول مجموعة يتم افتتاحها من ضمن 7 مبانٍ أثرية يتم ترميمها حاليًا وهي مقعد الأمير ماماي السيفي، والمدرسة الصالحية، وسبيل خسرو باشا، وقبة الصالح نجم الدين وقاعة محب الدين أبو الطيب و خانقاة سعيد السعداء ومجموعة أبو الذهب، ما يأتي في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثري بالقاهرة التاريخية.

وكانت وزارة الآثار ممثلة في مشروع تطوير القاهرة التاريخية قد رصدت مبلغ 9 ملايين جنيها مصرياً لترميم المباني السبعة والتي ستؤتى أولى ثمارها يوم الأحد القادم بافتتاح المباني الثلاثة.