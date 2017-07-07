قمة العشرين: ميركل تطالب بحلول وسط للقضايا الخلافية

هامبورج (د ب أ)

افتتحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج، والمقرر أن تستمر فعالياتها حتى غد السبت.

وطالبت ميركل رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى بتعزيز التعاون والاستعداد للتوصل لحلول وسط.

وأعربت ميركل في كلمتها عن أملها في أن تساهم القمة في حل المشكلات الملحة في العالم، موضحة أنها تعتقد أن كافة المشاركين في القمة يسعون إلى ذلك أيضا، مشيرة إلى أنه ينبغي التعاون بين المشاركين انطلاقا من هذه الروح.

وقالت ميركل: "نعلم أن الوقت يضغط، لذلك قد يكون إيجاد الحلول أمر غير ممكن في أغلب الأحيان، إلا عندما نكون مستعدين لقبول حلول الوسط والتقارب إلى بعضنا البعض دون الانحناء" وذلك في إشارة منها إلى مبادئ المشاركين في القمة.

وأضافت أنه يمكن أيضا الإفصاح عن الاختلافات، وقالت في إشارة إلى شعار القمة الذي يبدو على هيئة عقدة مترابطة: "كلما كبرت الأعباء زادت هذه العقدة تماسكا".