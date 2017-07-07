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الشرطة الالمانية: إصابة 30 رجل شرطة آخرين في مظاهرات عنيفة ضد مجموعة العشرين

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مصراوي Masrawy

الشرطة الالمانية: إصابة 30 رجل شرطة آخرين في مظاهرات عنيفة ضد مجموعة العشرين

02:19 م الجمعة 07 يوليو 2017

الشرطة الالمانية: إصابة 30 رجل شرطة آخرين في مظاهرات عنيفة ضد مجموعة العشرين

تظاهرات بألمانيا

هامبورج (د ب أ)
ذكرت الشرطة الالمانية أن 30 رجل شرطة آخرين أصيبوا، وسط مظاهرات عنيفة ضد مجموعة العشرين، ولم يتمكن أربعة منهم من أداء مهامهم بسبب إصابات في العين وارتجاجات في المخ.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن 111 شرطيا أصيبوا خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة هامبورج مساء أمس الخميس قبيل بدء قمة مجموعة العشرين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة صباح اليوم الجمعة إنه تم القبض على 29 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف، واحتجاز 15 آخرين لفترة مؤقتة.

ومن جهة أخرى، تجمع زعماء القوى الاقتصادية الكبرى في العالم الذين يحضرون قمة مجموعة العشرين في هامبورج لالتقاط صورة فوتوغرافية رسمية لهم.

ووقفت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين وسط التجمع، بين زعيمي الصين والارجنتين.

وكانت الصين قد استضافت القمة العام الماضي، بينما سترأسها الارجنتين العام المقبل.

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