الأردن يدين بشدة "الهجمات الإرهابية الجبانة" ضد الجيش المصري

عمان، الأردن (أ ف ب)

دانت الحكومة الاردنية بشدة الجمعة "الهجمات الارهابية الجبانة" التي أدت إلى استشهاد أو إصابة 26 من أفراد الجيش في هجمات استخدمت في بعضها سيارات مفخخة ضد حواجز عدة في شمال شبه جزيرة سيناء.

وأكد محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة "ادانة الأردن واستنكاره الشديدين لقيام عناصر إرهابية باستهداف رجال الأمن والجيش المصريين" منددا بهذه "الهجمات الارهابية الجبانة".

وعبر في بيان تلقت فرانس برس نسخة عن "وقوف المملكة الى جانب مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب، ورفضها جميع أشكال التطرف والإعمال التخريبية التي تستهدف زعزعة امن مصر واستقرارها".

وحض المجتمع الدولي على "تكثيف الجهود لمواجهة قوى الظلام التي تستبيح الآمنين في كل مكان في المنطقة والعالم واجتثاثه من جذوره لاسيما بعد النجاحات التي تتحقق في دحره وهزيمته".

وكان الجيش أعلن في بيان استشهاد أو إصابة 26 من عناصره الجمعة في هجمات استخدمت في بعضها سيارات مفخخة ضد حواجز عدة في شمال شبه جزيرة سيناء.

وأكد الجيش انه قتل اربعين مسلحا في مواجهات مع مسلحين متطرفين في المنطقة التي يوجد فيها وكر للفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية.

وتشهد سيناء معارك دامية بين قوات الشرطة والجيش من جهة ومسلحين إرهابيين، من جهة اخرى.