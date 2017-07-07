القبض على عاطلين استدرجا طالبا وصوراه عاريا في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين، وجاري القبض على اثنين آخرين، استدرجوا طالبًا بقرية تابعة لمركز القناطر الخيرية، وصوروه عاريًا، للإجبار على توقيع إيصالات أماة، بمنزل أحدهم، بسبب معاكسته فتاة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم طارق عادل، رئيس مباحث القناطر الخيرية، بلاغًا من "أحمد. س، 18 عامًا"، طالب، يتهم فيه كلًا من "أحمد. م"، و"محمود. ر"، و"أحمد. ع، 20 عامًا"، و"عمر. خ، 23 عامًا"، عاطل، باستدراج المجني عليه، لمنزل الأول، وأجبروه على توقيع 5 إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا، لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الأول.

وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فكلف العقيد محمد عبدالهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، ونجح فريق البحث في ضبط المتهم الثالث والرابع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأثناء تحرير المحضر حضر لديوان المركز والد المتهم الأول، وقدم 4 إيصالات أمانة ممهورين بتوقيع المجني عليه، وأضاف أن نجله قدم له تلك الإيصالات، وغادر المنزل، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهمين الهاربين، وجاري العرض على النيابة.