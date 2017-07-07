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"حاميها حراميها".. كشف غموض سرقة 2 مليون جنيه في القليوبية

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مصراوي Masrawy

"حاميها حراميها".. كشف غموض سرقة 2 مليون جنيه في القليوبية

02:15 م الجمعة 07 يوليو 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت مباحث القليوبية، غموض سرقة مبلغ 2 مليون جنيه، من سيارة تابعه لإحدى الشركات بقليوب، وتبين أن وراء سرقة المبلغ، سائق السيارة، بعد أن أدعى أن مجهولين قاموا بالسطو المسلح عليه، وسرقة المبلغ، أثناء توريده لأحد البنوك بالقاهرة، وألقي القبض على السائق، واعترف بارتكاب الواقعه، وأرشد عن المبلغ، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من "خالد علي محمد محمود فوده، 50 عامًا"، محامي في إحدى شركات المواد الغذائية، بسرقة مبلغ مالي، وقدره 2 مليون جنيه، خاص بالشركة، أثناء توريدهما لأحد البنوك.

وأخطر اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فكلف العقيد محمد عبدالهادي، رئيس فرع البحث الجنائي، وبسؤال كلاً من "عبدالحميد. م، 33 عامًا"، أمين الخزينة، و"أشرف. ع، 33 عامًا"، سائق سيارة الشركة، قررا أنه أثناء توجههما لتوريد مبلغ 2 مليون جنيه، خاصين بالشركة، بداخل 2 كرتونة، بسيارة الشركة رقم "أ ل ي 527" قيادة الثاني، وعقب نزول الأول بالطريق لشراء بعض الاحتياجات، فوجئ الثاني بشخصين مجهولين، يستقلان دراجة نارية، بيد أحدهما سلاح ناري، هدداه وأستولوا على المبلغ المالي، وفرا هاربين.

وبالانتقال وفحص منطقة الحادث، لم يتم الوصول إلى شهود للواقعة، وبإعادة مناقشة السائق ومرافقه، تبين عدم صحة ما قرره السائق، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص، وما أدلى به أمين الخزينة المرافق له، اعترف السائق بالاستيلاء على المبلغ، وضبط وأرشد عن المبلغ، وتم التحفظ عليه.

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