وزير الثقافة ناعياً شهداء رفح: الثأر لهم ضربة قوية للإرهابيين

كتبت - نسمة فرج:

قدم الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، التحية إلى الجيش المصري، وجنوده البواسل، الذين يؤكدون يوميا قدرتهم على القضاء على الإرهاب الغاشم، مؤكدًا أن إحباط الهجوم الإرهابي في رفح، يُعد ضربة قوية للإرهابيين.

وأحبطت القوات المسلحة، هجومًا إرهابيًا صباح اليوم الجمعة، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح.

وقُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم، حسبما ذكر المتحدث العسكري في بيان اليوم.

وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة.

وأضاف وزير الثقافة في تصريحات صحفية اليوم، أننا "نعيش حربًا مع الإرهاب الغاشم، إلا أن القوات المسلحة استطاعت أن تُفقد جماعاته قوتها، وتحاصرها في مواقعها".

وأكد وزير الثقافة أن نجاح القوات المسلحة في الثأر لضحايا كمين البرث العسكري، هوّ درس قوي للعناصر والجماعات الارهابية، حيث أنها نجحت في محاصرته والحد من الدعم اللوجيستي الذي يصل اليه.