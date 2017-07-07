التفاصيل المالية لصفقة نجم النصر للتعدين مع الزمالك

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حصل أحمد مدبولي، صانع ألعاب فريق النصر للتعدين علي 200 ألف جنيه، مقدم تعاقده مع نادي الزمالك بداية من الموسم المقبل.

حيث كان اللاعب قد وقع في جلسة جمعته باحمد مرتضي منصور المشرف على الكرة بالنادي الأبيض وأحمد السيد لاعب الأهلي السابق ووكيله لمدة 4 مواسم.

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فيما تمسك مسؤولو النصر للتعدين بالحصول على 4 ملايين جنيه لبيع اللاعب فيما يسعي الزمالك لتقليل المبلغ أو تقسيطه حيث يتم دفع مليوني جنيه كاش، ومثلهم بعد شهر حال فشلهم في إقناع التعدين بتقليل طلباتهم المالية والذي كان قد تلقي عرضا من نادي المصري البورسعيدي لبيع اللاعب مقابل 3 ملايين جنيه.