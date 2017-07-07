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«القطن» يتدرب على برج العرب في التاسعة مساء اليوم

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«القطن» يتدرب على برج العرب في التاسعة مساء اليوم «القطن» يتدرب على برج العرب في التاسعة مساء اليوم

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يؤدي فريق القطن الكاميروني، مرانه الأخير قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب الذي يستضيف المباراة.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على أن يؤدي الفريق الضيف مرانه الأخير على الملعب الذي يستضيف اللقاء وفي نفس موعد المباراة.

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ويلاقي الأهلي فريق القطن الكاميروني في التاسعة مساء غد السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثانية من البطولة في الكاميرون انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي.

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التحرير

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