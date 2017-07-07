عبد الحفيظ: سعداء بمضاعفة أعداد الجماهير.. وننتظر المساندة والدعم

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بموافقة الجهات الأمنية على زيادة عدد مشجعي الفريق إلى 20 ألفًا في مباراة القطن الكاميروني المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وقال عبد الحفيظ، إن زيادة عدد الجماهير سيكون عاملا إيجابيا خلال المباراة التي يسعى الأهلي للفوز بها لحسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، لافتا إلى أن جماهير الأهلي دائما وأبدًا ما تكون عامل حسم كبير للفريق.

وأوضح مدير الكرة أنه يتوقع مساندة جماهيرية كبيرة خلال المباراة للاعبين والجهاز الفني من أجل تجاوز القطن، مشيرا إلى أن جماهير الأهلي ضربت المثل في الالتزام والانضباط خلال مباريات الفريق الإفريقية الماضية.