البدري يعقد محاضرتين مع لاعبي الأهلي استعدادا لـ«القطن»

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرتين فنيتين، مع لاعبي الفريق اليوم الجمعة؛ استعدادا لمباراة القطن الكاميروني المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن المحاضرة الأولى سيعقدها البدري مع اللاعبين عقب وجبة الغداء، فيما ستكون المحاضرة الثانية عقب وجبة العشاء.

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ويشرح البدري خلال المحاضرتين بعض الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بمباراة القطن، ومهام كل لاعب في اللقاء؛ وفقا للخطة التي وضعها الجهاز الفني.

ويؤدي الفريق مرانه الأخير قبل لقاء القطن، في السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب، الذي يستضيف المباراة، بعد ان سافر الفريق إلى الإسكندرية أمس بقائمة مكونة من 22 لاعبا، للمبيت بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة؛ استعدادا لمواجهة القطن.