الأهلي يواجه «القطن» بالزي التقليدي في دوري الأبطال

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي سيرتدي زيه التقليدي؛ قميص أحمر وشورت أبيض وجورب أحمر في مباراة القطن الكاميروني، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن زي الفريقين يتم تحديده قبل المباراة من قبل الاتحاد الإفريقي «كاف»؛ وفقا للتعليمات الجديدة التي تم إرسالها لجميع الفرق المشاركة في دوري الأبطال، ولم يعد الاتفاق عليه يتم في الاجتماع الفني كما كان في السابق.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، يعقد اليوم الجمعة، بفندق إقامة الأهلي في مدينة الإسكندرية، ويحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، وسعيد أحمد، إداري الفريق.

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كما يحضر الاجتماع الفني ممثلا من فريق القطن، بالإضافة لطاقم التحكيم النيجيري بقيادة فيرديناند أنيتي ومعاونيه أبيل بابا وعيسى عثمان، ومراقب اللقاء.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة من مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والتعليمات الخاصة بالأمور التنظيمية والتحكيمية.

جدير بالذكر أن الأهلي يلاقي فريق القطن الكاميروني في التاسعة مساء غدا السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.