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الأهلي ينعى شهداء الحادث الإرهابي برفح

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الأهلي ينعى شهداء الحادث الإرهابي برفح الأهلي ينعى شهداء الحادث الإرهابي برفح

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

نعى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي، ورئيس قطاع الإعلام، وإدارات النادي كافة وأعضاؤه وجماهيره، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الإرهابي الغشيم الذي وقع صباح اليوم الجمعة في رفح وراح ضحيته 26 شهيدا ومصابا.

ودعا النادي الأهلي المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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الجدير بالذكر أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، نجحت فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردا تكفيريا وتدمير 6 عربات. 

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، إن قوات إحدى النقاط تعرضت لانفجار عربات مفخخة، ما نتج عنه استشهاد وإصابة 26 فردا من أبطال القوات المسلحة، مشيرًا إلى أنه جار تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الإرهابية. 

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التحرير

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