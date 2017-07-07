حضور كامل من مجلس الأهلي لمباراة القطن في دوري الأبطال

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي بالكامل، برئاسة المهندس محمود طاهر، سيحضر مباراة فريق الكرة أمام القطن الكاميروني، المقرر لها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح شمس أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المهندس محمود طاهر، أمس الخميس، يبلغه بحضور المجلس بالكامل للمباراة؛ نظرا لأهميتها وكونها حاسمة في تأهل الفريق لدور الثمانية من البطولة الإفريقية.

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن طاهر طلب منه نقل تحياته للاعبين، والتأكيد لهم على ثقته الكبيرة في قدرتهم على الفوز والتأهل للدور المقبل، ومواصلة المشوار نحو الفوز باللقب الإفريقي التاسع في تاريخ النادي.