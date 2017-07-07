مجلس الولايات الألماني يوافق على زواج المثليين جنسيا

برلين (د ب أ)

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة في جلسته الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية على مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين جنسيا، ليتخطى القانون بذلك آخر عقبة أمامه في الإجراءات التشريعية.

يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق الأسبوع الماضي على مشروع القانون المقدم من مجلس الولايات، والذي يمنح المثليين حقوقا قانونية متساوية مع غيرهم.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب التصويت أنها صوتت بالرفض على مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين جنسيا.

وقالت ميركل: "الزواج بالنسبة لي هو الزواج بين رجل وامرأة"، مضيفة أنها تؤيد في المقابل منح حق التبني للأزواج المثليين.

وقبل هذا القانون، كان يسمح للمثليين جنسيا بشراكة حياتية مسجلة رسميا، لكن دون زواج تقليدي، وكان أهم فارق في ذلك هو عدم السماح للشركاء المثليين بتبني أطفال سويا.