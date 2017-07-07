أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مجلس الولايات الألماني يوافق على زواج المثليين جنسيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مجلس الولايات الألماني يوافق على زواج المثليين جنسيا

01:58 م الجمعة 07 يوليو 2017

مجلس الولايات الألماني يوافق على زواج المثليين جنسيا

مجلس الولايات الألماني

برلين (د ب أ)

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) اليوم الجمعة في جلسته الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية على مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين جنسيا، ليتخطى القانون بذلك آخر عقبة أمامه في الإجراءات التشريعية.

يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق الأسبوع الماضي على مشروع القانون المقدم من مجلس الولايات، والذي يمنح المثليين حقوقا قانونية متساوية مع غيرهم.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب التصويت أنها صوتت بالرفض على مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين جنسيا.

وقالت ميركل: "الزواج بالنسبة لي هو الزواج بين رجل وامرأة"، مضيفة أنها تؤيد في المقابل منح حق التبني للأزواج المثليين.

وقبل هذا القانون، كان يسمح للمثليين جنسيا بشراكة حياتية مسجلة رسميا، لكن دون زواج تقليدي، وكان أهم فارق في ذلك هو عدم السماح للشركاء المثليين بتبني أطفال سويا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبورج

    انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين في هامبورج

    أخبار
  • شرطة هامبورج تطلب دعما من الولايات الأخرى لمواجهة احتجاجات قمة العشرين

    شرطة هامبورج تطلب دعما من الولايات الأخرى لمواجهة احتجاجات قمة العشرين

    أخبار
  • قمة العشرين تنطلق بهامبورج اليوم تحت شعار

    قمة العشرين تنطلق بهامبورج اليوم تحت شعار " نحو بناء عالم متواصل"

    أخبار
  • مسودة البيان الختامي لقمة العشرين تتضمن الخلاف مع واشنطن

    مسودة البيان الختامي لقمة العشرين تتضمن الخلاف مع واشنطن

    أخبار

إعلان

b02d66ef19.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية

"تضامن النواب": زيارة ميدانية لدور الأيتام في الإجازة البرلمانية

داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

داعش رداعلى التفجيرالانتحاري بغزة: حماس تحصد ثمار قتلها لعناصرنا

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية