هل رأيتها من قبل.. فريق يتوج بلقب الدوري بفارق أهداف بالسالب

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نجح فريق هدرسفيلد في الصعود إلى البريميرليج الموسم الماضي بفارق أهداف بالسالب وذلك بعد أن سجل في دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب" 56 هدفًا وسكنت شباكه 58 هدفًا، ليطرح بذلك التساؤل هل سبق وأن توج أي فريق بلقب الدوري من قبل بفارق أهداف بالسالب؟

ويأتي أول مثال حي عن هذا الأمر فريق كوريتيبا البرازيلي الذي توج بلقب الدوري حينها بفارق أهداف بالسالب وذلك بعدما سجل الفريق 25 هدفًا في 29 مباراة.

وكان الأمر معقد بعض الشيء حينها بل ويحتاج للحصول على دكتوراه لمعرفة الفريق البطل الذي يمر على 4 مراحل للفوز باللقب (مقسمة أولى وثانية وقبل النهائي والنهائي)، حيث يتم تقسيم الأندية إلى 4 مجموعات في المرحلة الأولى (A-B-C-D) يلعبوا دوري من مرحلتين ذهاب وعودة وكل دور منهم له جدوله المنفصل، على أن تضم مجموعتي A وB 10 فرق يواجه كل فريق أندية المجوعة الأخرى وليس مجموعته، عكس مجموعتي C و D المكون كل منهما من 12 فريق يواجه فرق مجموعته فقط.

ويتأهل الأول من كل مجموعة في كل دور أي يتأهل 8 فرق إلى جانب أفضل فريقين حققا أفضل نتائج في كل مجموعة بمجموع الدورين معًا، أي أنه يتأهل فريقين من كل مجموعة (8 فرق) ليصبح المجموع الكلي للفرق المتأهلة إلى المرحلة الثانية 16 فريق.

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واحتل كوريتيبا المركز الثامن في الدور الأول من المرحلة الأولى بعد خسارته 6 مباريات من أصل 10 مباريات خاضها وبفارق أهداف -6، وفي الدور الثاني تمكن من تصدر مجموعته ليتأهل إلى المرحلة الثانية على الرغم من احتلاله المركز السابع في الإجمالي للمجموعة باحتساب مباريات الدورين وبفارق أهداف -5.

ومن ثم تم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى 4 مجموعات على أن يواجه كل فريق فرق مجموعته ذهابًا وإيابًا على أن يتأهل الفرق المتصدر إلى نصف نهائي البطولة، وبالفعل نجح كوريتيبا في تصدر مجموعته ومن ثم واجه أتلتيكو مينيرو في نصف النهائي وتغلب عليه ذهابًا بهدف نظيف قبل التعادل في الإياب سلبيًا، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية حيث تغلب على بانجيو بركلات الترجيح.

وبالتالي خاض كوريتيبا 29 مباراة طوال الدوري فاز في 12 مواجهة وتعادل في 7 أخرين وخسر في 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا أي بفارق أهداف -2.

وبالنظر إلى الفريق الوصيف بانجيو نجد أنه حقق 20 فوز في 31 مباراة حيث تواجد في الدور الأول في مجموعة تضم 12 فريق وليس 10 ولذلك خاض عدد أكبر من المباريات، ونجح بانجيو في تصدر مجموعته في كل مرحلة ووصل الفارق التهديفي إلى 32 هدف، إلا أن التاريخ سيذكر فقط أن كوريتيبا هون من توج باللقب.