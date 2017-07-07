للحوامل فقط.. تغلبِي على حرارة الصيف بإراحة الأقدام

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تتأثر السدات الحوامل بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة، فما يصاحب فصل الصيف من تغيرات في مستوى الجهد البشري، يكون أضعافًا لدى السيدات الحوامل، خاصة مع زيادة الوزن الناتجة عن كبر حجم الجنين في الرحم، وهو ما ينعكس بدوره على مجهودها وقدراتها على المشي وارتفاع حرارة بعد الأجزاء في جسمها مثل القدم والبطن والوجه.

وأكد الخبراء وجود العديد من الطرق التي تضمن للسيدات خفض درجة حرارة الجسم بشكل العام للحوامل أثناء فصل الصيف، وذلك منعًا لحدوث أي مضاعفات أثناء الولادة أو مع الشهور الأخيرة للحمل، وجاء أهمها..

المياه

ينصح الخبراء بتناول المرأة الحامل لكميات مضاعفة من المياه، وذلك لتقليل مستوى الحرارة ولتعويض ما يفقدها الجسم من مياه خلال عمليات الإخراج في صورها المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين درجة حرارة الجسم بشكل عام.

الأحذية

يجب على السيدات الحوامل اختيار الخامات المستخدمة في صناعة الأحذية التي يشترونها بعناية كبيرة، لاسيما وأنها تكون إحدى العوامل الرئيسية في إراحة القدم، ومن ثم يمتد التحسن العام في حالة الجسم بشكل واضح، كما يجب مراعاة المساحة الداخلية للحذاء بشكل أمثل لملاءمة أوضاع القدمين.

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الأقدام

الاهتمام بتبريد الأقدام بوضعها في المياه الباردة لأكثر من مرتين يوميًا يسهم بشكل عام في تعديل الحالة المزاجية وضبطها بما يتناسب مع الحرارة العامة في الجو، وهو الأمر الذي يخلق نوعًا من التوازن في توزيع درجات الحرارة في الجسم.

الراحة

تساهم الراحة بشكل أمثل في تعافي الجسم من الإعياء المصاحب لدرجات الحرارة للسيدات الحوامل، وخاصة عندما ترتفع إلى مستويات ضخمة كتجاوزها حاجز الـ45 درجة، وهو ما يعني ضرورة الحرص على توفير الجهد واتباع نمط اقتصادي في بذله.