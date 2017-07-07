بالصور.. بحث استعدادات تنظيم البطولة للعربية لـ"الترايثلون" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، وجون راتشيلدريز مندوب الاتحاد الدولي للعبة، لبحث استعدادات المحافظة لاستضافة بطولة الأقصر العربية الإفريقية للترايثلون، التي ستقام في الأقصر خلال شهر أكتوبر 2017.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، اللواء أحمد ناصر، أن البطولة تشمل منافسات الدراجات والجري، مشيرًا إلى أن خط سير السباقات سينطلق من معبد الأقصر أمام ساحة أبوالحجاج، مرورًا بطريق الكورنيش يمينًا ثم الاتجاه يسارًا حتى مدخل فندق جولي فيل، على أن يتم الدوران يسارًا للعودة في نفس الطريق حتى ساحة أبو الحجاج، ليكون إجمالي الدورة 8 كيلو مترات.

وأشار اللواء أحمد ناصر، إلى أنه تم اختيار الأقصر لاستضافة البطولة، لما تملكه من سمعة سياحية عالمية، وبعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة الأقصر الدولية للترايثلون، التي أقيمت في الأقصر في خلال الفترة من 7 حتى 12 يناير عام 2015، مشيرًا إلى أن البطولة القادمة سيشارك بها أكثر من 200 لاعب يمثلون أكثر من 30 دولة، وموضحًا أن الأعداد قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيته، أكد محافظ الأقصر محمد بدر، أن المحافظة ستقدم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة، مؤكدًا أن المحافظة لديها إمكانيات تؤهلها لاستضافة بطولات رياضية محلية وعالمية، وأنها تسعى لاستضافة المزيد من البطولات بما يساهم في الترسيخ لثقافة السياحة الرياضية، وتقديم دعاية مجانية للأقصر عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتأكيد على قدراتها التنظيمية إلى جانب معالمها السياحية الفريدة.