مميش: الانتهاء من مشروعات صرف صحي في الإسماعيلية شرق ديسمبر المقبل

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الإسماعيلية، شرق "وادي التكنولوجيا" بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميًا، في ديسمبر المقبل.

وقال الفريق مميش، إن هناك مشروعات يتم دراستها لإقامتها بالإسماعيلية شرق، منها مشروع إنتاج "السليكا" على مساحة 9800 متر مربع، ومصنع للمبات الليد، والكشافات على مساحة 7200 متر مربع، ومصنع تجميع وتصنيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مساحة 7000 متر مربع، وآخر لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية على مساحة 21 ألف متر مربع.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك مفاوضات حالية لإنشاء منطقة صناعات صغيرة ومتناهية الصغر، في القنطرة غرب، بالتنسيق مع اتحاد جمعيات الصناعات الصغيرة بمساحة 280 ألف متر مربع، بالإضافة إلى إقامة مدينة رياضية، وأخرى لصناعات النسيج والملابس على مساحة 6 كيلو مترات مربعة، والتنسيق مع مستثمرين محليين، لإقامة أكثر من 25 مشروعًا على مساحات تتراوح مابين 3000 إلى 5000 متر.

وأكد الفريق مميش، أن القنطرة غرب منطقة واعدة للاستثمار فيها، ومن أبرز المناطق الواعدة للصناعات والتابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يجري العمل على الانتهاء من تجهيز مساحات 197 فدانًا لإقامة المشروعات، والتي تعمل فيها شركة المقاولون العرب بمعدلات تنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعدة على أن يتم تسليمها كاملة المرافق لتكون جاهزة لعملية التطوير وإقامة المشروعات.