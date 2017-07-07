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وزير الداخلية والأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية والأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة

01:51 م الجمعة 07 يوليو 2017

وزير الداخلية والأوقاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في القاهرة الجديدة

مسجد الشرطة في القاهرة الجديدة

كتب - علاء عمران:

أدى وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، ووزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة، والقيادات الأمنية، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة عقب افتتاحه بالقاهرة الجديدة.

وألقى الخطبة فضيلة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وتناول خلالها منزلة وفضل الشهادة في سبيل الوطن والتضحيات والجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب تحقيقاً لاستقرار البلاد، مشيرًا إلى أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراساً تهتدى به الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

كما تناول جمعة، في الخطبة، أهمية القيم الأخلاقية ونعمة الأمن في تشييد وبناء المجتمعات وتدعيم أسس وركائز الاستقرار بالدولة، واستعرض فضيلته ملامح تاريخية من البطولات والتضحيات التي شهدها الإسلام في عهد النبي محمد.

كما تناول في الخطبة، عن مواجهة الرزق والمال الحرام وكيفية غنى الإنسان بالكسب الحلال والابتعاد عن كل ما حرمه الله في جمع المال.

جدير بالذكر، بأن المسجد يعد الثاني للشرطة الذي يتم افتتاحه خلال عام واحد، وافتتح اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اليوم الجمعة مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والمهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ولفيف من كبار قادة الشرطة والقوات المسلحة.

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