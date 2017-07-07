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تركيا تحول أصولا مصادرة بقيمة 11 مليار دولار إلى صندوق حكومي

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مصراوي Masrawy

تركيا تحول أصولا مصادرة بقيمة 11 مليار دولار إلى صندوق حكومي

01:31 م الجمعة 07 يوليو 2017

تركيا تحول أصولا مصادرة بقيمة 11 مليار دولار إلى صندوق حكومي

رجب طيب اردغان

اسطنبول (د ب أ)
ذكر مسؤول تركي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن البلاد بصدد تحويل أصول 965 مؤسسة تم الاستيلاء عليها بموجب حالة الطوارئ في البلاد إلى صندوق حكومي، وتبلغ قيمة الأصول حوالي 41 مليار ليرة (3ر11 مليار دولار).

وذكر نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أن الصندوق استحوذ أيضا على الأصول المملوكة لـ 107 أفراد.

وتمت مصادرة الأصول بشكل رئيسي على خلفية مزاعم مفادها أن هذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص تربطهم علاقات بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تلقي باللائمة عليه في محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي، وينفي جولن هذه الاتهامات.

وهناك مخاوف من انعدام المراقبة القضائية على القرارات التنفيذية الصادرة بموجب قوانين الطوارئ.

وعلاوة على ذلك، منعت الحكومة الوصول إلى بعض الأموال في بنك آسيا، الذي يواجه اتهاما بأن له علاقة بجولن.

ويقبع حاليا في السجن حوالي 50 ألف شخص متهمين بإقامة علاقات مع الفصيل العسكري الذي نفذ محاولة الانقلاب الفاشلة، ومن بينهم صحفيون ومنتقدون للحكومة. وهناك عملية تطهير تجري حاليا في المؤسسات الحكومية.

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