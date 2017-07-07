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البابا يدعو قادة مجموعة العشرين إلى إعطاء "أولوية مطلقة" للفقراء والمهمشين

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مصراوي Masrawy

البابا يدعو قادة مجموعة العشرين إلى إعطاء "أولوية مطلقة" للفقراء والمهمشين

01:31 م الجمعة 07 يوليو 2017

بابا الفاتيكان فرنسيس

مدينة الفاتيكان (د ب أ)
دعا بابا الفاتيكان، فرنسيس اليوم الجمعة زعماء العالم، المشاركين في قمة مجموعة العشرين في هامبورج إلى إعطاء "أولوية مطلقة" لمشكلات الفقراء والمهمشين وبذل الجهود لإنهاء الحروب.

وكتب فرنسيس لمضيفة القمة، المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل يقول: "هناك حاجة لإعطاء أولوية مطلقة للفقراء واللاجئين والمكروبين والاشخاص الذين تم إجلاؤهم والمستبعدين، بدون تمييز يتعلق بالجنسية أو العرق أو الدين أو الثقافة والسعي من اجل رفض الصراعات المسلحة".

وقال البابا إن هدف مجموعة العشرين لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي العالمي الشمولي والمستدام "لا ينفصل عن الحاجة لمعالجة الصراعات المستمرة ومشكلة الهجرة في مختلف أنحاء العالم".

ووجه زعيم الكاثوليك، البالغ عددهم 2ر1 مليار شخص في العالم "نداءا خالصا لمواجهة الوضع المأسوي في جنوب السودان وحوض بحيرة تشاد والقرن الافريقي واليمن، حيث يفتقر 30 مليون شخص للطعام والماء، الضروريين للبقاء على قيد الحياة.

وفيما يمكن أن ينظر إليه على إنه انتقاد غير مباشر لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، حث فرنسيس أيضا زعماء مجموعة العشرين "على احترام المعاهدات الدولية والوفاء بها ومواصلة دعم توجه متعدد الاطراف".

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