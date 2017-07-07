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جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمواقف السرفيس.. ويطالب بمشاركة الشباب في الرقابة

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مصراوي Masrawy

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمواقف السرفيس.. ويطالب بمشاركة الشباب في الرقابة

01:49 م الجمعة 07 يوليو 2017

جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة بمواقف السرفيس.. ويطالب بمشاركة الشباب في الرقابة

اللواء محمد كمال الدالي

الجيزة - (أ ش أ): 

قام اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة بجولة ميدانية مفاجئة اليوم الجمعة على مواقف سيارات السرفيس والنقل الجماعي بمركز ومدينة أوسيم وحي الوراق، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وحرص المحافظ على التأكد من المواطنين عن الأجرة التي طلبها السائق، وما إذا كانت تتطابق مع الأجرة التي حددتها المحافظة بعد الزيادة.

كما عقد المحافظ لقاء مع سائقي كل موقف، مشددا عليهم بالالتزام بالتعريفة المحددة ، وعدم تجاوزها بأى حال من الأحوال ، ومن سيخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، مضيفا أن المحافظة حددت التعريفة الجديدة مع مراعاة مصلحة السائق والمواطن .

وطالب المحافظ المواطنين - خاصة الشباب - بالمشاركة في الرقابة على مواقف السرفيس ومستودعات البوتاجاز.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء الهراس نائب المحافظ ، محمد العطفي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع السرفيس والنقل الجماعي ومحمد نور الدين رئيس حي الوراق.

هذا المحتوى من

Asha

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