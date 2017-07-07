البحرين تدين التفجير الإرهابي في شمال سيناء

المنامة - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً بمحافظة شمال سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة 26 فردا من رجال القوات المسلحة المصرية.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - موقف المملكة الثابت والداعم لمصر في حربها ضد الإرهاب والمتضامن تماماً معها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار.

وشددت الخارجية على ضرورة تكاتف كافة الجهود الموجهة للقضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه ومن أجل استئصال هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين.

كما أعربت عن بالغ التعازي والمواساة لشعب مصر ولأهالي وذوي الضحايا، متمنية بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي لا يمت للدين بصلة ، ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.