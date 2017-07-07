البيئة: فحص 12 ألف مركبة خلال 6 أشهر للحد تلوث الهواء بالقاهرة

كتبت - مادي غيث:

كثفت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لعوادم المركبات، حملات فحص العادم على الطريق خلال النصف الأول من عام 2017 بالتعاون مع وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للمرور والادارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، حيث تم فحص 12 ألف و805 مركبة ديزل وبنزين بإقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية).

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إنّ 9 آلاف و577 مركبة تجاوزت الفحص بنسبة 75%، بينما لم يجتاز الفحص 3 آلاف و228 مركبة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعادة الفحص لعدد 2150 مركبة ديزل وبنزين، اجتاز الفحص 1558 مركبة بنسبة (72%)، بينما لم يجتاز الفحص 592 مركبة بنسبة (28%).

وقامت الوزارة أيضا من خلال مشروع النقل الحضري بالانتهاء من استبدال وتخريد 750 موتوسيكل ثنائي الأشواط بأخرى رباعية الأشواط من عدد 1000 موتوسيكل، وجارى العمل بالمرحلة الرابعة والأخيرة من استبدال وتخريد 250 موتوسيكل ثنائى الأشواط بأخرى رباعية الأشواط.