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وزير النقل: 27 مليون جنيه أرباح السوبرجت خلال 2016

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وزير النقل: 27 مليون جنيه أرباح السوبرجت خلال 2016 وزير النقل: 27 مليون جنيه أرباح السوبرجت خلال 2016

التحرير

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صدّق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على تقرير مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «السوبرجت» عن العام المالي المنتهي 2016، كما صدّق على قائمة المركز المالي وعلى تقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزى للمحاسبات عن حسابات الشركة خلال العام الماضي. 

وأعلن عرفات أن عدد الحافلات بلغ 128 حافلة خلال 2011 ووصل إلى 180 حافلة في 2016، منها 79 حافلة عمرها أقل من خمس سنوات، مضيفًا أن أرباح الشركة بلغت 27.28 مليون جنيه عام 2016، مقابل 20.24 مليون جنيه عام 2015.

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وأشار وزير النقل إلى ضرورة التوجه الدائم إلى افتتاح خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءة الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للأسطول.

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التحرير

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