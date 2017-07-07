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وزير النقل: 27 مليون جنيه أرباح "السوبر جيت" خلال العام الماضي

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مصراوي Masrawy

وزير النقل: 27 مليون جنيه أرباح "السوبر جيت" خلال العام الماضي

01:25 م الجمعة 07 يوليو 2017

وزير النقل الدكتور هشام عرفات

القاهرة - (أ ش أ):
قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) حققت أرباحا في العام المالي المنتهي 2016 – 2017 بلغت 27.28 مليون جنيه، مقابل 20.24 مليون جنيه في العام السابق له.

وأضاف عرفات، خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبرجيت) اليوم، إنه تم التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي 2016، والمصادقة على قائمة المركز المالي وعلى تقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أنه تم استعرض خطة التطوير لأسطول الحافلات وبلغ عدد الحافلات (128) حافلة خلال العام 2011، ووصلت إلى 180 حافلة العام 2016 منها 79 حافلة عمرها أقل من خمس سنوات، وبلغت أرباح الشركة 27.28 مليون جنيه عام 2016، مقابل 20.24 مليون جنيه العام 2015 .

ووجه وزير النقل بافتتاح خطوط جديدة، والمحافظة على مستوى الكفاءة الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم لأسطول الحافلات.

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Asha

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