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"سياحة البرلمان" تخاطب الغرف السياحية لإخضاع الشركات لرقابة "المركزي للمحاسبات"

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مصراوي Masrawy

"سياحة البرلمان" تخاطب الغرف السياحية لإخضاع الشركات لرقابة "المركزي للمحاسبات"

01:24 م الجمعة 07 يوليو 2017

النائبة سحر طلعت مصطفى

كتب - أحمد علي:
أرسلت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خطابًا إلى اتحاد الغرف السياحية ووزارة السياحة طالبت فيه بالرد على اللجنة حول كل ما ثير بشان ملف إخضاع اتحاد الغرف السياحية وشركات السياحة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبة أطراف الملف بعقد اجتماع فيما بينهم وإبلاغ اللجنة بنتائجه.

كما بعثت سحر طلعت مصطفى بخطاب إلى وزارة السياحة طالبت فيه بموافاة اللجنة بتقرير عن ملف التدريب خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، فيه جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالأموال التي تم صرفها للمدربين وأسمائهم ووظائفهم والمبالغ التي حصلوا عليها.

وقالت إن اللجنة مع ضرورة استمرار منظومة التدريب في قطاع السياحة ولكن بضوابط محددة وواضحة.

وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة حول هذا الملف، وأكد يحيى راشد وزير السياحة أنه يؤيد رؤية اللجنة في الحفاظ على المال العام وأنه يجب فصل المنظومة السابقة للتدريب وتلافي سلبياتها.

وأشار إلى أن المخالفات السابقة ترصدها الأجهزة الرقابية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات، وأنه أحال أحد التقارير إلى النيابة العامة، وأنه يؤيد إحالة أي مخالفات إلى النيابة العامة.​

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