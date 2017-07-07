حكايات عمرو سمير مع المشاهير.. كان سببًا في مواظبة إحداهن على الصلاة

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في مفاجأة أثارت حزن كثيرين، رحل الفنان الشاب عمرو سمير، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء وجوده بإسبانيا، عن عمر يناهز 33 عاما.

فجع الخبر الكثيرين من المقربين منه، لا سيما أصدقاءه في الوسط الفني وخارجه، نظرًا لتمتعه بعلاقة طيبة معهم، ونرصد أبرز المواقف التى جمعته بالفنانين خلال التقرير التالى:

ياسمين جمال

يبدو أن ياسمين جمال كانت صديقة مقربة لعمرو سمير، وكانت تعرفه جيدا، وتعرف ما كان يدعو الله به أن يرحل عن هذه الدنيا قبل والدته الإعلامية ماجدة عاصم، من شدة حبه وتعلّقه بها، وهو ما تحقق.

وأشارت "ياسمين" خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي في "تويتر" إلى أنه هو الذي جعلها تواظب على الصلاة، وأن الله استجاب لدعواته بأن يموت قبل والدته الإعلامية ماجدة عاصم.

ودعت ياسمين جمال لعمرو سمير بالرحمة والمغفرة، وأنهت نعيها قائلة: "وجع وحزن ودموع ربنا يصبر قلوبنا على فراقك".

سلمى صباحي

الإعلامية سلمى صباحي جمعتها علاقة صداقة قوية به، نظرًا لتعاونهما في برنامج "شبابيك"، فكانت تعتبره شقيقها الأصغر، وروت خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، بأنه كان جارها وكان دائم توصيلها لمنزلها بعد البرنامج، مشيرًا إلى أنه كان يحرص دائمًا على أن تردد معه أذكار الصباح والمساء.

بعد وفاته قامت "صباحي" بنشر صوره جمعتهما، وعلقت قائلة: "عمرو.. يا أبو ضحكة جنان ما بتفارقش وشك.. يا أبو قلب طفل بكل براءته وطيبته وعناده وغضبه وسذاجته وصراحته.. دايما كنت باعتبرك أخويا الصغير، وعشان كده أنا وأنت كنا قريبين وماكناش بنتخانق.. كنت بتشترك معايا فى حب فيروز وكنت بتحب صوتى، ولما كان يبقى عندى حفلة تختار معايا هغنى إيه لفيروز، وتطلع فى البرنامج تقول سلمى عندها حفلة يوم الجمعة وكلنا هنكون هناك وهنستناكو".

وأضافت: "كنت جارى وكتير كنت بتوصلنى بعد البرنامج، وإنت اللى علمتنى أقول أذكار المساء وإحنا مروحين فى الطريق كنت تقول وأنا أقول وراك.. كنت بتحب الحياة أوى يا عمرو، معقول تمشى كده يا عمرو، الناس كلها بتحبك وبتدعيلك وحزينة أوى عليك.. ربنا يرحمك رحمة واسعة على أد قلبك الطفل وتكون في الجنة يا رب.. شبابيك من غيرك قلّ كتير.. والدنيا من غيرك بهجتها هتقل يا عمرو.. مع الس لامة يا خويا أختك سلمى".

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الإعلامية فرح علي

لم تتمالك الإعلامية فرح علي، أعصابها بعد علمها بخبر وفاة صديقها الفنان الراحل عمرو سمير خلال تقديمها برنامج "هذا الصباح"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، مشيرة إلى أن الفنان الراحل كان نموذجًا للشاب المحترم المخلص لعمله، الذي يحبه الجميع، فلم تكن الابتسامة تفارق وجهه نهائيا.

وكشفت "فرح" عن أمنية الراحل عمرو سمير قبل رحيله، قائلة: "عمرو كمان كان نفسه إن هو يشتغل في cbc، وكان موجود وجه كذا مرة عمل اختبارات كتيرة أوي، وكان الاختيار بيقع عليه، لكن في الآخر كل شيء قسمة ونصيب".

عبلة كامل

لم يعرف كثيرون أن عمله الأشهر في السينما في فيلم "عودة الندلة"، جاء بترشيح من بطلة العمل الفنانة عبلة كامل، ومثل الدور له انطلاقة قوية على الساحة الفنية.

وشارك فيه مع كلٍ من عزت أبوعوف وغادة عبد الرازق، وجسد شخصية ابن الفنانة عبلة كامل، التي جسدت شخصية "استفتاح".

شريف بركات

روى الإعلامي شريف بركات بداية معرفته بالراحل عمرو سمير، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لما قدمت البرنامج الصباحي للمحور من 8 سنين بالظبط قالولي جايلك مذيع يقدم معاك البرنامج، شاطر جداااا، لما قابلته اتأكدت إنه مش بس شاااطر جدًّا... لاااا ده محبوب ودمه خفيف وعندو قبول عالي ومحترم ومهذب، للأسف ماشتغلناش مع بعض غير شهور، والدنيا وزعتنا في أماكن تانية، بس أشهد إني ماشوفتش حاجة وحشة منه.. (عمرو سمير) ربنا يرحمك ويغفرك ويصبّر أهلك".



