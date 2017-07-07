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4 أمور تُجنبك الذهاب إلى «الميكانيكي» لفترات طويلة

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على الرغم من كون السيارة هي إحدى الماكينات التي تنطبق عليها كافة قواعد وأساليب الاستخدام المعتادة للأجهزة الإلكترونية بشكل عام، غير أنها تختلف بشكل رئيسي في كون حالتها تعتمد على مدى الاهتمام الذي تلقاه من مستخدمها، خاصة وأن هذا النمط يؤدي في النهاية إلى محافظتها على حالتها الصحيحة.

الصيانة هي إحدى أهم أركان المحافظة على أداء السيارة، خاصة وأنها تسهم في تسهيل مهام السيارة والحفاظ على حالتها الطبيعية، ومن ثم عدم الاحتياج للذهاب إلى الفنيين المتخصصين في إصلاح أعطالها بشكل عام وبمختلف أنواهم وتخصصاتهم، ولذلك نستعرض عدد من أهم النصائح التي تحول دون أن ذهاب السيارة بشكل متكرر للصيانة، وأهمها..

الفلاتر

تعد أهم الأجزاء التركيبية المحافظة على أداء السيارة، فباختلاف أدوارها، تظل المهمة الرئيسية للفلاتر هي التنقية، سواء للزيوت أو البنزين أو الهواء، ولذلك فإن صيانتها بشكل دوري، ومتابعة مواعيد تغييرها، يحول دون أن ذهابها المتكرر إلى الفنيين.

المياه

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تملك المياه دورًا حيويًا في الحفاظ عل السيارة، كما تملك نفس المهام بجسد الإنسان، وعلى نفس النهج، فإن لكل سيارة كميتها المقبولة والنوع المحدد من المياه الذي لا ترضى سوى به، وهو الأمر الذي يفرض على المستخدم توفير هذه النوعية والكمية بشكل أساسي دون غيرها، وذلك للحفاظ على أداء السيارة.

درجات الحرارة

ارتفاع درجات الحرارة في السيارة بشكل غير معتاد يعني أن هناك خلل واضح في عملية الاهتمام بالسيارة وتزويدها بالمياه اللازمة بشكل دوري لخفض الحرارة، ومن هنا يأتي دور المستخدم الذي يجب عليه أن يهتم بشكل أساسي بمعدلات المياه داخل المحرك، ومن ثم الحفاظ على مستوياتها لمنع ارتفاع الحرارة.

المحرك

يتعامل البعض مع السيارة على أنها آلة لا تحتاج للراحة، وهو مفهوم خاطيء، فالسيارة -حتى وإن كانت جديدة- يجب أن تحظى بقسط من الراحة يتمكن خلالها المحرك من استعادة كامل أدائه، ويحافظ على سلامة القطع المكونة له بشكل كامل، وهو الأمر الذي يمنحه الفرصة لإصلاح العيوب والأعطال بشكل تلقائي في بعض السيارات الحديثة.

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